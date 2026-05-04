Kayak si ribalta nel torrente a Capaccio Paestum, turista tedesco trovato morto dopo ore di ricerche

Un turista tedesco di 71 anni è morto dopo il ribaltamento del kayak nel torrente Capodifiume, mentre cercava di raggiungere il mare. L’uomo, in vacanza con la moglie, non è rientrato dopo un’uscita pomeridiana.

Un uomo di 71 anni, cittadino tedesco in vacanza nel Salernitano, è stato trovato senza vita nelle acque del torrente Capodifiume, in località Licinella a Capaccio Paestum. Era uscito nel pomeriggio di domenica 3 aprile con il suo kayak, diretto verso il mare, ma non ha più fatto ritorno.

La moglie, preoccupata per il mancato rientro, ha dato l’allarme in serata. Le operazioni di ricerca sono proseguite per tutta la notte e si sono concluse alle prime luci del giorno, quando i soccorritori hanno individuato il kayak capovolto e il corpo dell’uomo. Sul volto della vittima erano presenti alcune ferite.

Nel punto del ritrovamento, lungo via Pertini, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, insieme alla squadra fluviale che ha recuperato la salma. Presenti anche i carabinieri e la polizia municipale per gli accertamenti del caso.

Gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un ribaltamento dell’imbarcazione con il kayak che avrebbe intrappolato l’uomo. La Procura di Salerno ha disposto un esame esterno sul corpo per chiarire le cause del decesso e verificare se si sia trattato di un incidente o di un malore improvviso.