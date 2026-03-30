Xbox Games Showcase 2026 torna il 7 giugno con novità e Gears of War protagonista

Xbox Games Showcase torna il 7 giugno con nuove anteprime e aggiornamenti sui titoli in arrivo. L’evento, trasmesso in diretta globale, includerà anche un focus su Gears of War e le celebrazioni per i 25 anni del marchio.

Il Xbox Games Showcase 2026 andrà in onda domenica 7 giugno alle 19:00 (ora italiana), con una diretta trasmessa sui principali canali ufficiali della piattaforma, tra cui YouTube, Twitch e Facebook. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per gli appassionati, con annunci e aggiornamenti sui titoli in sviluppo.

Durante la presentazione verranno mostrati nuovi gameplay e informazioni sui giochi in arrivo dagli studi Xbox e dai partner internazionali. Subito dopo lo showcase principale, spazio a un approfondimento dedicato a Gears of War: E-Day, curato dal team di sviluppo The Coalition, che offrirà dettagli sul ritorno della storica saga.

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Il segmento dedicato a Gears segnerà anche l’inizio dell’Emergence Day, con contenuti esclusivi e sessioni di gioco pensate per svelare ulteriori elementi del progetto. L’obiettivo è dare ai fan uno sguardo più concreto sul nuovo capitolo della serie.

Nel corso dell’evento è previsto anche il ritorno del FanFest, inserito nelle celebrazioni per i 25 anni di Xbox, con uno sguardo al passato della piattaforma e alle prospettive future. La diretta sarà accessibile in oltre 40 lingue, con supporti inclusivi come lingua dei segni e descrizioni audio in inglese.