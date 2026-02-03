Nintendo Switch e Nintendo Switch 2: le 5 novità games del 2026

Per gli amanti delle console Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, il 2026 sarà un anno costellato da grandi novità in tema giochi. Non ci sarà, infatti, solo il ritorno delle grandi saghe che da anni appassionano i videogiocatori, ma anche serie esclusive firmate Nintendo che riuniranno tutta la famiglia.

Dopo lo straordinario lancio avvenuto nel giugno 2025, che ha superato di parecchio i record di vendite arrivando addirittura ai 10 milioni di unità in quattro mesi, il Natale appena trascorso ha segnato un leggero freno agli acquisti per chi desiderava un upgrade della propria console Nintendo Switch. Nonostante ciò, la casa giapponese non resta con le mani in mano e prevede uno scintillante inizio 2026. Con questa strategia, il brand mira a soddisfare in un’unica mossa tutto il bacino d’utenza: dai nostalgici delle vecchie console anni ‘2000 fino agli appassionati di piattaforme digitali moderne come NetBet casino. Ma il colosso nipponico sarà in grado di rispondere alle richieste di un pubblico tanto ampio? Vediamo quali sono alcuni dei giochi più attesi per Nintendo Switch 2026.

Animal Crossing: New Horizons

Il 15 gennaio, gli amanti della vita rurale e dei giochi di ruolo potranno vivere nuove avventure grazie all’edizione completamente aggiornata di Animal Crossing. In questa versione, infatti, non solo viene migliorata la qualità video in 4K, ma potrete anche invitare contemporaneamente fino a 11 amici nella vostra isola, nonché costruire hotel, creare fino a tre nuove isole e godervi un bel magazzino più ampio.

Insomma, possiamo dire che questo nuovo Animal Crossing così tanto atteso promette bene e non resta che aspettare ancora qualche giorno per testarlo e tirare le somme!

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

Tutti coloro che hanno amato la saga Final Fantasy dovranno aspettare il 22 gennaio per poter giocare a questa nuova versione di Final Fantasy VII Remake. Si tratta, infatti, di un’edizione caratterizzata da una grafica migliorata che ha per protagonista la ninja Yuffie Kisaragi, la quale cercherà di infiltrarsi nel palazzo Shinra a Midgar grazie al prezioso supporto dell’Avalanche.

Dunque, preparatevi a nuovi personaggi e a un sistema di gioco avanzato dove sarà possibile combinare il gioco in tempo reale a pianificazioni strategiche delle proprie attività.

Mario Tennis Fever

Come già anticipato, il 2026 non sarà solo l’anno di grandi ritorni, ma anche quello di importanti contenuti esclusivi. Mario Tennis Fever ne è un esempio e riunirà tutta la famiglia davanti allo schermo per sfidarsi a questo gioco sportivo dedicato interamente al tennis. Ci sono infatti ben 30 racchette tra cui scegliere e 38 diversi giocatori selezionabili per dimostrare di essere un vero campione di tennis.

Il 12 febbraio sarà il giorno del lancio: tenetevi pronti per battervi a colpi di topspin, slice e pallonetti in questo avvincente gioco sportivo adatto a tutti, dai principianti ai più esperti!

Pokémon Pokopia

Anche gli amanti della saga Pokémon non rimarranno a bocca asciutta in questo 2026. Per loro, infatti, Nintendo ha pensato a una nuova versione nella quale il giocatore assumerà le sembianze del celebre personaggio Ditt. Avrà inoltre la possibilità di raccogliere risorse e costruire la propria realtà piena di Pokémon in una terra prima deserta.

Ma per farlo, sarà necessario aspettare il 5 marzo.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel

Ultimo ma non per importanza, è uno dei giochi sicuramente più attesi e per il quale non è ancora stata ufficializzata la data di rilascio. Si tratta della nuova avventura di Super Mario, che uscirà nella primavera del 2026 e che sarà ambientata nello splendido e rigoglioso Parco Bellabel, dove gli amati personaggi che accompagnano Mario vivranno nuove avventure.

Ancora pochi i dettagli disponibili, ma ciò che è certo è che in questa nuova versione potrete fare squadra, giocare e divertirvi in famiglia o, se preferite, scontrarvi con amici per rendere il tutto ancora più entusiasmante!

Insomma, che si tratti di opzioni più adatte alla famiglia oppure a quelle per i videogiocatori più esperti, per questo 2026 Nintendo ha pensato proprio a tutto. Ma non preoccupatevi, ormai l’attesa è quasi giunta al termine e molto presto potrete godervi tutte le nuove fantastiche storie ideate per voi! foto Unsplash