Be Comics! Be Games! Padova torna con un'edizione ampliata tra fumetti e videogiochi

Be Comics! Be Games! torna a Padova il 21 e 22 marzo con un programma ampliato e due padiglioni dedicati alla cultura pop. Tra fumetti, videogiochi e cosplay, l’evento raddoppia spazi e attività per il pubblico.

Il festival Be Comics! Be Games! Padova si prepara a riaprire le porte il 21 e 22 marzo negli spazi di Padova Hall. L’edizione 2026 punta su un’offerta più ampia rispetto al passato, con due padiglioni e un calendario fitto che abbraccia ogni area della cultura pop.

Due i palchi principali. Il primo, Be Art!, sarà dedicato al mondo del fumetto e dell’illustrazione. Qui saliranno autori e artisti come Federica Mancin, Leonardo Berghella, Daniele Turturici, Jordi Tarragona, Laura Braga e David Baldeón. Spazio anche al dietro le quinte dell’animazione con Hitomi Odashima, mentre Leo Ortolani presenterà il suo ultimo lavoro insieme ad Andrea Pennacchi.

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Il programma non si limiterà ai fumetti. Alcuni incontri metteranno a confronto cinema e disegno, mentre Sio e la redazione di ScreenWorld racconteranno l’evoluzione delle console portatili Nintendo. Presente anche Panini Comics, che celebra i 30 anni di PK con ospiti e momenti dedicati alla storica serie.

Una mostra interamente dedicata a PK ripercorrerà la nascita e lo sviluppo del fumetto attraverso tavole e materiali originali. Tra gli autori in evidenza Paolo Mottura, Lorenzo Pastrovicchio e Claudio Sciarrone. In anteprima saranno esposte anche nuove tavole firmate da Francesco D’Ippolito.

Un’altra esposizione sarà riservata a Federica Mancin, con un percorso che parte dal poster ufficiale del festival e arriva alle sue interpretazioni di supereroine Marvel. Accanto a queste iniziative, Krisfits guiderà il pubblico tra fumetto erotico italiano e produzioni giapponesi.

Il secondo palco, Be Pop!, sarà invece il cuore delle attività legate a videogiochi, serie tv, cinema e cosplay. In programma tornei e sfide su titoli come Pokémon VGC, Brawl Stars ed EA Sports FC, con la partecipazione di creator tra cui Il Masseo, Marinoski e Kafkanya.

Non mancheranno spettacoli dal vivo, come le qualificazioni della K-pop Italia League e le finali del Cosplay Contest, giudicate da una giuria guidata da Monnie Night e Giulia De Angelis.

Nel padiglione 8 sarà attiva per tutta la giornata un’area free play con postazioni gaming e attività curate insieme a PG Esports. Il Circuito Tormenta ospiterà tornei amatoriali ufficiali di League of Legends e VALORANT, mentre allo stand FOXeSport si giocherà a Call of Duty. Presente anche un’area dedicata alla storia delle console con il Museo del Videogioco.

Tra le novità, anche il merchandise ufficiale firmato da Sio, disponibile online e durante i giorni della manifestazione fino a esaurimento. A seguire l’evento ci saranno Radio Piterpan e partner editoriali come Corriere dello Sport e Tuttosport.

Dopo Padova, il format si espanderà con una nuova tappa: il 18 e 19 aprile è prevista la prima edizione di Be Comics! Be Games! Torino negli spazi del Lingotto Fiere.