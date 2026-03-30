Invincible VS svela roster completo, open beta e DLC in arrivo

Invincible VS arriva con roster completo e beta aperta ad aprile dopo gli annunci agli Evo Awards 2026. Svelato Conquest e confermati i primi DLC, mentre il gioco punta a un debutto coordinato con la serie animata.

Invincible VS si prepara al debutto con una serie di novità annunciate durante gli Evo Awards 2026. Skybound e lo studio Quarter Up hanno mostrato il quadro completo del picchiaduro, confermando contenuti, modalità di prova e piani futuri in vista dell’uscita fissata per il 30 aprile su console e PC.

Il roster iniziale raggiunge quota 18 combattenti con l’ingresso di Conquest, ultimo personaggio annunciato. Il Viltrumita si distingue per uno stile aggressivo e continuo, costruito su attacchi potenti e avanzate difficili da fermare. Il suo gameplay premia la pressione costante e include tecniche come un pugno caricato sempre più rapido e difficile da interrompere.

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Accanto a lui trovano spazio figure centrali della serie come Mark Grayson e Omni-Man, insieme ad altri volti noti tra cui Atom Eve, Battle Beast, Robot e Allen the Alien. Tra le novità spicca anche Ella Mental, combattente originale creata appositamente per il gioco e non presente nei materiali precedenti del franchise.

Dal 9 al 12 aprile sarà disponibile la Open Beta, pensata per testare il sistema di combattimento a squadre prima del lancio. I giocatori potranno accedere a modalità tutorial, allenamento e classificata, scegliendo tra dieci personaggi e combattendo in sei ambientazioni diverse, come la Luna e l’Himalaya. Chi parteciperà riceverà una skin esclusiva per Omni-Man utilizzabile nella versione completa.

Il supporto al gioco continuerà anche dopo l’uscita. Per l’estate 2026 sono già stati annunciati i primi contenuti aggiuntivi, che introdurranno Universa e Immortal. La prima utilizza abilità legate all’assorbimento di energia, mentre il secondo punta su resistenza e capacità di recupero, offrendo due approcci distinti al combattimento.

L’uscita del titolo coincide con un momento favorevole per il franchise, che sta vivendo una nuova fase grazie alla serie animata. Il gioco riprende elementi sia dai fumetti sia dall’adattamento televisivo, proponendo scontri violenti e dinamici in linea con il tono originale dell’opera.