Gaffe in diretta a Uno Mattina sul Pollino durante servizio sul vino

Giordano Verardi sbaglia oggetto durante un collegamento da Pollino per un servizio sui vini locali, confondendo il microfono con un calice mentre intervista un esperto e avvicinando il bicchiere alla sua bocca.

Piccolo imprevisto durante la puntata di lunedì 30 marzo di Uno Mattina, dove l’inviato Giordano Verardi era collegato dal Massiccio del Pollino, in Calabria, per raccontare le produzioni vinicole della zona.

Accanto a lui c’era Gennaro Convertini, responsabile dell’ARSSA, impegnato a illustrare caratteristiche e qualità dei vini locali. Tra assaggi e spiegazioni tecniche, Verardi ha provato a chiedere informazioni sul grado alcolico.

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Nel farlo, però, ha commesso una gaffe: con un calice di vino rosso in una mano e il microfono nell’altra, ha allungato verso l’intervistato proprio il bicchiere, come se fosse lo strumento per raccogliere la risposta.

Accortosi subito dell’errore, il giornalista ha sorriso e ha corretto il gesto senza interrompere il collegamento. Convertini ha continuato a rispondere con naturalezza, mantenendo il ritmo dell’intervista.