Mara Venier, gaffe in diretta a Domenica In durante l'intervista a Virginia Raffaele

Mara Venier si confonde durante Domenica In quando sente squillare un telefono e pensa sia il suo. In realtà la suoneria arriva dal trailer del film con Virginia Raffaele, ospite in studio per presentare la nuova commedia diretta da Fabio De Luigi.

Piccolo momento di confusione negli studi di Domenica In durante la puntata di domenica 15 marzo. Mara Venier stava conversando con Virginia Raffaele quando, all’improvviso, nello studio è risuonato il suono di un telefono.

L’attrice era ospite del programma per parlare di Un bel giorno, la commedia diretta da Fabio De Luigi arrivata nelle sale il 5 marzo. Durante l’intervista la regia ha mandato in onda il trailer del film per mostrare alcune scene al pubblico.

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Proprio mentre scorrevano le immagini, nel video si sente la suoneria tipica di un iPhone. Mara Venier, che utilizza lo stesso modello di telefono, ha istintivamente guardato verso il proprio cellulare con aria sorpresa, convinta che stesse squillando.

La conduttrice sembrava quasi dispiaciuta di non averlo messo in silenzioso. A quel punto Virginia Raffaele ha capito subito l’equivoco ed è scoppiata a ridere, indicando che il suono proveniva dal trailer appena trasmesso.

Solo in quel momento Mara Venier ha realizzato l’errore e, divertita, ha commentato in studio: “Ah ma è nel film? Pensavo fosse il mio”. La scena ha strappato qualche risata anche al pubblico presente.