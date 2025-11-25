Elisabetta Canalis svela la verità sul petto di pollo e sorprende con la gaffe in diretta di Antonella Clerici

Elisabetta Canalis torna a parlare del celebre “petto di pollo alla piastra”, diventato negli anni un meme che l’ha accompagnata ovunque sul web. Ospite a È sempre mezzogiorno su Rai 1, la showgirl ha chiarito l’origine di quella ricetta che in molti le attribuiscono.

"Di vero, ragazzi, sul petto di pollo non c’è niente", ha raccontato. "Era una ricetta pubblicata dieci anni fa senza che io ne sapessi nulla, perché non sono riusciti a contattarmi. Dovevano fare una rubrica sui piatti dei vip e avranno pensato: ‘vabbè, a Elisabetta Canalis diamole il pollo alla piastra’". Un racconto che ha chiuso definitivamente il mito gastronomico attribuito alla showgirl.

Durante la conversazione, però, è arrivato anche un momento inatteso. Parlando della vita sentimentale di Canalis, Antonella Clerici è incappata in una piccola gaffe: “Immagino che anche il suo f… immagino che anche tu hai un amore”, ha detto correggendosi immediatamente. Un attimo che ha strappato un sorriso in studio.

"Antonella...", ha risposto Canalis con tono ironico, cercando di allontanare l’attenzione dal gossip. La conduttrice ha poi precisato: "Mai farei nomi, mi conosci, mai ti farei degli agguati", per poi tentare di riportare la conversazione su un piano più leggero chiedendo: “Sei felice?”. “Molto, davvero molto”, ha replicato la showgirl.