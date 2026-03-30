Caterina Varzi e Tinto Brass, il matrimonio osteggiato per i 27 anni di differenza

Caterina Varzi racconta le difficoltà affrontate dopo il matrimonio con Tinto Brass, osteggiato per la differenza d’età di 27 anni, tra critiche sui social e tensioni familiari, poi attenuate nel tempo.

Ospite in televisione, Caterina Varzi è tornata a parlare della relazione con , soffermandosi sulle reazioni negative che accompagnarono il loro matrimonio. La coppia, divisa da 27 anni di differenza, finì subito al centro di commenti e giudizi, sia pubblici che privati.

Varzi ha ricordato gli attacchi ricevuti, soprattutto sui social, dove non sono mancati commenti offensivi anche sull’aspetto fisico. Critiche che, ha spiegato, ha cercato di ridimensionare col tempo, considerandole parte dell’esposizione mediatica legata alla loro storia.

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Le difficoltà maggiori, però, sono arrivate dal contesto familiare. I figli del regista non accolsero positivamente la notizia delle nozze e anche nella famiglia di lei non mancarono dubbi e perplessità. Con il passare degli anni, i rapporti si sono stabilizzati: oggi il clima è più disteso e i legami si sono fatti più sereni.

Nonostante le polemiche iniziali, Caterina Varzi ha spiegato di non aver mai percepito davvero il peso della differenza d’età. Anzi, ha raccontato come la vitalità del marito abbia avuto un’influenza positiva sulla sua vita, aiutandola a superare momenti di malinconia grazie all’energia e all’entusiasmo che lo contraddistinguono.