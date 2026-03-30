Sinner e lo sci, Franzoni ricorda le sfide giovanili

Jannik Sinner lasciò lo sci per il tennis dopo anni di gare giovanili, tra cui quelle contro Giovanni Franzoni. L’azzurro altoatesino, già competitivo sulle piste, ha poi scelto la racchetta cambiando il suo destino sportivo.

Prima di diventare uno dei volti più forti del tennis mondiale, Jannik Sinner aveva costruito le basi del suo talento sulle piste da sci. In Alto Adige, da giovanissimo, partecipava a gare di sci alpino, incrociando spesso altri ragazzi destinati a emergere nello sport.

Tra questi c’era anche Giovanni Franzoni, oggi impegnato nella Coppa del Mondo. I due si sono affrontati più volte da bambini, condividendo allenamenti e competizioni. Un passato che Franzoni ha rievocato con tono leggero durante un’intervista televisiva, ricordando quanto fosse già evidente il potenziale del futuro campione.

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Franzoni ha raccontato di non essere tra i più competitivi all’epoca, scherzando sul fatto che la scelta di Sinner di dedicarsi al tennis abbia aperto spazio agli altri sciatori. Secondo lui, se avesse continuato con gli sci, Sinner avrebbe potuto ottenere risultati importanti anche in quella disciplina.

Tra gli episodi più significativi c’è una gara del 2009 a Sexten/Moos, dove Sinner vinse lo slalom gigante con un tempo di 45"15. In quella stessa prova, Franzoni chiuse al dodicesimo posto con 49"09, distaccato ma già presente nel circuito giovanile.

Da allora le strade si sono divise: Sinner ha scelto il tennis, costruendo una carriera ai vertici internazionali, mentre Franzoni ha proseguito nello sci alpino, arrivando a competere tra i migliori del circuito mondiale.