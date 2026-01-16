Coppa del Mondo di Sci, Franzoni incanta Wengen: prima vittoria in SuperG

Giovanni Franzoni firma un’impresa storica a Wengen: prima vittoria in Coppa del Mondo, davanti a rivali affermati, su una delle piste simbolo dello sci alpino, a poche settimane dai Giochi di Milano Cortina.

Il SuperG di Wengen consegna alla storia il nome di Giovanni Franzoni. L’azzurro conquista il primo successo in Coppa del Mondo su una pista leggendaria, firmando una prova di grande maturità tecnica e mentale.

Scattato con il pettorale numero uno, Franzoni ha costruito la sua gara curva dopo curva, mantenendo una linea pulita e aggressiva. Al traguardo ha preceduto Babinsky di 35 centesimi e von Allmen di 37, lasciando ai margini del podio anche il favorito Odermatt.

Leggi anche Brignone trionfa nel SuperG di La Thuile: Coppa del Mondo sempre più vicina

Il campione svizzero, quarto, non ha nascosto l’ammirazione per la prestazione dell’italiano, complimentandosi con lui subito dopo l’arrivo. Un riconoscimento che sottolinea il valore del risultato ottenuto.

Franzoni ha raccontato di aver vissuto una settimana particolare, segnata da tensione ed emozioni contrastanti. In partenza, l’ansia era forte, ma trasformata in energia positiva grazie a una scelta netta: affrontare la gara senza riserve.

La svolta è arrivata in un punto simbolico del tracciato, la stessa curva dove tre anni fa era caduto riportando un grave infortunio. Proprio lì, oggi, ha costruito il passaggio decisivo verso la vittoria.

A rendere ancora più significativo il successo è il percorso recente dell’azzurro, che poche settimane fa aveva centrato il primo podio in Val Gardena, confermando una crescita costante nel circuito.

A 24 anni, Franzoni firma così la giornata più importante della sua carriera, regalando all’Italia un trionfo pesante in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina, sempre più vicine nel calendario e nell’immaginario degli appassionati.