Giovanni Franzoni, chi è l'azzurro che accende le speranze italiane nello sci a Milano Cortina

Giovanni Franzoni è una delle carte più interessanti dello sci italiano ai Giochi di Milano Cortina 2026. Il velocista azzurro arriva all’appuntamento olimpico dopo una stagione di Coppa del Mondo che lo ha portato tra i protagonisti assoluti.

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo con le prime gare del programma alpino. Sabato 7 febbraio è il giorno della discesa libera maschile, la prova simbolo dei Giochi, in scena sulla Stelvio di Bormio.

Tra gli italiani più attesi c’è Giovanni Franzoni, reduce da mesi di alto livello in Coppa del Mondo. La sua presenza al cancelletto di partenza alimenta ambizioni concrete di podio per la squadra azzurra.

Leggi anche Sci, Giovanni Franzoni vince la discesa di Kitzbuehel sulla Streif storica

Nato a Manerba del Garda il 30 marzo 2001, Franzoni rappresenta una delle espressioni più brillanti della nuova generazione dello sci italiano. In carriera ha già messo insieme cinque medaglie ai Mondiali juniores, con l’oro in super-G a Bansko nel 2021 e i titoli in discesa e combinata a Panorama nel 2022.

Sciatore completo, capace di adattarsi a più specialità, ha fatto il suo debutto tra i senior nel 2021, chiudendo 14° nel gigante di Cortina. L’anno seguente ha vinto la Coppa Europa, imponendosi anche nella classifica di super-G.

Il salto definitivo è arrivato nella stagione 2025-2026. A dicembre ha centrato il primo podio in Coppa del Mondo con il terzo posto in super-G in Val Gardena. A gennaio ha poi firmato le prime due vittorie, imponendosi sulle piste di Wengen e Kitzbühel, due luoghi simbolo dello sci alpino.

Fuori dalle gare, Franzoni coltiva passioni lontane dalla neve. Ascolta rap e trap, italiani e americani, e quando può sceglie il mare per le vacanze, dedicandosi a kite, surf e wakeboard.

A Milano Cortina è uno dei volti giovani più osservati. Dopo il primo successo in Coppa del Mondo, ha ricevuto anche un messaggio di incoraggiamento da Alberto Tomba, un segnale di stima che racconta quanto il suo nome sia ormai entrato nel radar dei grandi dello sci azzurro.