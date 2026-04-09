Tredici Pietro tra Sanremo e carriera, il peso del cognome Morandi e le difficoltà affrontate

Tredici Pietro racconta il rapporto con Gianni Morandi dopo Sanremo e spiega le difficoltà vissute per affermarsi senza scorciatoie, tra rifiuti e pregiudizi legati al cognome.

Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, Tredici Pietro guarda avanti e si prepara a portare la sua musica in tour. Sul palco dell’Ariston ha condiviso un momento speciale con il padre Gianni Morandi, vivendo un’emozione intensa e complessa, divisa tra ammirazione e timore.

L’artista non nasconde il rapporto ambivalente con il genitore, figura di riferimento ma anche fonte di pressione. L’esibizione insieme ha rappresentato un passaggio importante, sia sul piano personale che professionale, segnando una tappa nel suo percorso musicale.

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La notorietà arrivata dopo Sanremo non lo disturba. Pietro accetta le regole del successo e il rapporto diretto con il pubblico, consapevole che la visibilità comporta anche rinunce nella vita quotidiana. Considera naturale il confronto con i fan e non cerca scorciatoie per evitarlo.

Nel corso degli anni ha cercato di costruire la propria identità artistica senza appoggi. Il desiderio di non essere etichettato come “figlio di” lo ha spinto a rifiutare qualsiasi forma di favoritismo, scegliendo di crescere con le proprie forze.

Il cammino non è stato semplice. Dopo un inizio promettente, alcuni lavori non hanno ottenuto i risultati sperati, costringendolo a fare i conti con delusioni e porte chiuse. Diversi professionisti del settore non hanno creduto nel suo progetto, obbligandolo a trovare da solo nuove opportunità.

Nonostante i momenti difficili, Pietro rivendica il valore di quell’esperienza. Anche quando la sua musica ha iniziato a trovare spazio tra il pubblico, molti hanno continuato a guardarlo attraverso il filtro del cognome, ignorando gli anni complicati affrontati prima di emergere.

Per lui i numeri non sono tutto. Più che le classifiche o gli stream, conta il contatto diretto con chi lo ascolta, come dimostra la scelta di puntare sui concerti nei club, dove può misurarsi davvero con il pubblico.