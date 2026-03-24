Grande Fratello, tensioni e misteri nella terza puntata del 24 marzo

Ilary Blasi conduce la terza puntata del Grande Fratello con tensioni crescenti nella Casa e il caso delle pillole che coinvolge Dario Cassini, mentre il televoto decide la prima eliminazione.

Martedì 24 marzo torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello, guidato da Ilary Blasi. In studio, accanto alla conduttrice, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli seguono gli sviluppi di una Casa già attraversata da divisioni e scontri.

Al centro della puntata c’è il cosiddetto “pillole gate”. Dario Cassini sostiene che qualcuno abbia fatto sparire i suoi medicinali, ma nella Casa cresce il sospetto che si tratti di una messa in scena per colpire Antonella Elia. Il confronto promette di chiarire cosa è accaduto davvero.

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Spazio anche al litigio tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, nato per motivi ancora discussi tra i concorrenti e destinato a essere approfondito in diretta. Nel frattempo, Francesca Manzini e Marco Berry finiscono nel mirino degli altri inquilini, alimentando nuove polemiche.

Non mancano momenti più leggeri. Tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi è scattato il primo bacio di questa edizione, segno che tra le tensioni trovano spazio anche i sentimenti.

Previsto un incontro carico di emozione per Antonella Elia: nella Casa entra il suo ex Pietro Delle Piane, pronto a raccontare la propria versione sulla fine della loro relazione.

La serata si chiude con il risultato del televoto, che porterà alla prima eliminazione stagionale. Uno dei concorrenti dovrà lasciare definitivamente il gioco.