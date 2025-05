Lodi, incidente tra auto e ambulanza a Secugnago: 8 feriti, grave un bambino

Otto persone, tra cui tre bambini di 2, 4 e 7 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 14 lungo la Statale 9 Emilia nel territorio di Secugnago, in provincia di Lodi. Lo scontro ha coinvolto un'auto con a bordo cinque persone, inclusi i tre minori, e un'ambulanza diretta in emergenza verso Lodi. A seguito dell'impatto, il veicolo privato è finito in un fossato a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lodi, che hanno estratto e assistito tutti i feriti in collaborazione con il personale sanitario. Un elisoccorso decollato da Bergamo ha trasportato in codice rosso uno dei bambini all’ospedale della città.

