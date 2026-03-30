Valbondione, 25enne muore dopo una caduta di oltre cento metri in montagna

Alessia Mogavero | 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 25 anni è morto a Valbondione dopo una caduta in montagna, precipitato per oltre cento metri in un canalone mentre si trovava in quota con un’altra persona rimasta illesa.

Valbondione
Valbondione, 25enne muore dopo una caduta di oltre cento metri in montagna

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri sulle montagne della Bergamasca, nel territorio di Valbondione. Il ragazzo, 25 anni, è precipitato in un canalone per più di cento metri. Le cause della caduta sono ancora in fase di ricostruzione.

Subito dopo l’allarme è stato attivato l’elisoccorso decollato da Bergamo, con a bordo l’équipe sanitaria. Una volta raggiunto il luogo dell’incidente, i medici non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del giovane.

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Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del soccorso alpino della stazione di Valbondione, affiancati dai colleghi di Clusone. Le squadre hanno operato sia nella zona dell’atterraggio sia in quota, dove si è verificata la caduta.

I soccorritori hanno inoltre assistito la persona che si trovava con la vittima al momento dell’incidente. Rimasta illesa, è stata accompagnata a valle in sicurezza dai tecnici intervenuti.