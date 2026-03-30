Valbondione, 25enne muore dopo una caduta di oltre cento metri in montagna

Un giovane di 25 anni è morto a Valbondione dopo una caduta in montagna, precipitato per oltre cento metri in un canalone mentre si trovava in quota con un’altra persona rimasta illesa.

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri sulle montagne della Bergamasca, nel territorio di Valbondione. Il ragazzo, 25 anni, è precipitato in un canalone per più di cento metri. Le cause della caduta sono ancora in fase di ricostruzione.

Subito dopo l’allarme è stato attivato l’elisoccorso decollato da Bergamo, con a bordo l’équipe sanitaria. Una volta raggiunto il luogo dell’incidente, i medici non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del giovane.

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Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del soccorso alpino della stazione di Valbondione, affiancati dai colleghi di Clusone. Le squadre hanno operato sia nella zona dell’atterraggio sia in quota, dove si è verificata la caduta.

I soccorritori hanno inoltre assistito la persona che si trovava con la vittima al momento dell’incidente. Rimasta illesa, è stata accompagnata a valle in sicurezza dai tecnici intervenuti.