Bolzano, tragedia in montagna: bambino di 10 anni muore dopo una caduta, salvo l'amico

Una tragedia sconvolge le Dolomiti: un bambino di 10 anni perde la vita dopo una caduta in montagna, mentre il suo amico di 11 anni si salva miracolosamente. L'incidente avviene a Laudes, nel cuore dell’Alto Adige, lasciando sgomento e dolore tra chi conosceva i piccoli. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma la scena rimarrà impressa nella memoria di tutti.

Un bambino di 10 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri dopo essere precipitato da una parete rocciosa per diverse decine di metri nella zona di Laudes, frazione del comune di Malles, in provincia di Bolzano, nel territorio dell’Alto Adige.

Il minore si trovava insieme a un amico di 11 anni, rimasto fortunatamente illeso. L’allarme è scattato poco dopo l’incidente e sul luogo sono intervenute le squadre del soccorso alpino della Guardia di Finanza, supportate da un elicottero con a bordo un tecnico specializzato.

Leggi anche Qualità della vita in Italia: Trento riconquista il primato, seguono Bolzano e Udine

I soccorritori hanno operato sia via terra sia dall’alto, ma per il bambino precipitato non è stato possibile fare nulla: le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali. L’altro ragazzino è stato invece raggiunto, recuperato in sicurezza e affidato alle cure dei sanitari.

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e comprendere le circostanze che hanno portato alla caduta lungo il versante roccioso.