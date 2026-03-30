Addio a Mary Beth Hurt, volto elegante del cinema americano

Mary Beth Hurt è morta a 79 anni a Jersey City per complicazioni dell’Alzheimer, dopo una carriera tra teatro e cinema segnata da ruoli raffinati e collaborazioni con registi di primo piano.

L’attrice statunitense Mary Beth Hurt è morta domenica 29 marzo a Jersey City all’età di 79 anni per le conseguenze dell’Alzheimer. La notizia è stata diffusa dal marito, il regista e sceneggiatore Paul Schrader, insieme alla figlia Molly Johanna, che ne hanno ricordato la forza e la dedizione nella vita privata e sul lavoro.

Nata il 26 settembre 1946 a Marshalltown, nello Iowa, con il nome di Mary Beth Supinger, si era formata tra l’Università dell’Iowa e la New York University. Il debutto arrivò nel 1974 a teatro, segnando l’inizio di una presenza costante a Broadway che le valse tre candidature ai Tony Award per “Crimini del cuore”, “Trelawny of the Wells” e “Benefactors”.

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Il cinema la accolse nel 1978 con Interiors di Woody Allen, dove interpretava una delle tre sorelle protagoniste di una storia familiare complessa. Negli anni successivi consolidò la sua reputazione con ruoli in “Un gelido inverno” e “Il mondo secondo Garp”, accanto a Robin Williams, fino a “L’età dell’innocenza” di Martin Scorsese, in cui vestiva i panni di Regina Beaufort.

Nel corso della carriera partecipò anche a titoli come “Pranzo misterioso”, “Schiavi di New York” e “Lo spacciatore”, diretto dallo stesso Schrader. Fu presente anche in “6 gradi di separazione” e in “Al di là della vita”, oltre a lavorare in produzioni successive come “Autumn in New York”, “Red Dragon” e “Young Adult”.

Parallelamente al cinema, prese parte a diverse serie televisive tra cui Law & Order e “Il tenente Kojak”. Nel 2006 ottenne una candidatura agli Independent Spirit Awards per il film “The Dead Girl”. Pur scegliendo spesso ruoli secondari, privilegiò progetti capaci di valorizzarne le qualità interpretative.

Sul piano personale, fu sposata dal 1971 al 1981 con l’attore William Hurt. Nel 1983 si unì a Paul Schrader, con cui ebbe due figli e collaborò anche sul set in film come “Affliction” e “The Walker”. La sua carriera si è distinta per uno stile discreto e una presenza intensa, lontana dai riflettori ma riconosciuta nel tempo.