Addio a Tony Roberts, attore simbolo di Broadway e volto noto del cinema

Tony Roberts, attore statunitense noto per le sue collaborazioni con Woody Allen, è deceduto il 7 febbraio 2025 all'età di 85 anni nella sua casa di Manhattan a causa di un tumore ai polmoni. La notizia è stata confermata dalla figlia, Nicole Burley, al "New York Times".

Nato a New York il 22 ottobre 1939, Roberts era figlio dell'annunciatore radiofonico Ken Roberts. Ha frequentato la High School of Music & Art e si è laureato alla Northwestern University. Ha debuttato a Broadway nel 1962 con "Something About a Soldier".

Roberts ha avuto una prolifica carriera teatrale, partecipando a numerose produzioni di Broadway, tra cui "How Now, Dow Jones" (1967), "Sugar" (1972), adattamento musicale di "A qualcuno piace caldo", e "Victor/Victoria" (1995), dove ha recitato al fianco di Julie Andrews. Nel 2007 è tornato a Broadway con il musical "Xanadu".

Al cinema, Roberts è noto per le sue frequenti collaborazioni con Woody Allen, apparendo in film come "Provaci ancora, Sam" (1972), "Io e Annie" (1977), "Stardust Memories" (1980), "Una commedia sexy in una notte di mezza estate" (1982), "Hannah e le sue sorelle" (1986) e "Radio Days" (1987). Spesso interpretava il ruolo del migliore amico dei personaggi di Allen, offrendo un contrasto efficace con le figure nevrotiche tipiche del regista.

Oltre ai lavori con Allen, Roberts ha recitato in film come "Serpico" (1973) e "Il colpo della metropolitana" (1974). Ha ricevuto due nomination ai Tony Awards per le sue interpretazioni in "How Now, Dow Jones" e "Provaci ancora, Sam".

In televisione, è apparso in serie come "La signora in giallo" e "Law & Order". Roberts è stato sposato con Jennifer Lyons, con la quale ha avuto una figlia, l'attrice Nicole Burley.

La sua carriera, caratterizzata da versatilità e talento, ha lasciato un'impronta significativa nel teatro e nel cinema americano.