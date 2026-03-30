Lorella Cuccarini svela la sua routine tra alimentazione, allenamento e sonno

Lorella Cuccarini mantiene la forma grazie a una routine precisa fatta di pasti regolari e riposo adeguato. La showgirl, prossima ai 61 anni, racconta abitudini quotidiane che combinano alimentazione equilibrata, allenamento costante e sonno.

Lorella Cuccarini, volto storico della televisione italiana e da anni insegnante ad Amici, si avvicina ai 61 anni mantenendo un fisico tonico. La chiave, racconta, sta in abitudini quotidiane semplici ma costanti, che uniscono alimentazione, movimento e riposo.

La sua non è una dieta rigida, ma uno stile alimentare basato sulla regolarità. Mangia cinque volte al giorno, distribuendo i pasti per sostenere il metabolismo. Accanto ai pasti principali inserisce due spuntini leggeri, spesso a base di frutta fresca o secca.

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Per quanto riguarda i carboidrati, sceglie soprattutto riso basmati e pasta integrale, preferendoli prima di impegni lavorativi come spettacoli o prove. Dopo, opta per un pasto completo e bilanciato. Evita prodotti industriali e privilegia ingredienti semplici e vari, puntando su una cucina essenziale.

Accanto all’alimentazione, la showgirl dedica tempo all’attività fisica. Ogni giorno si allena per circa un’ora con esercizi di tipo metabolico e calisthenics, sfruttando anche il peso del corpo per migliorare forza e coordinazione. Quando non può andare in palestra, cammina a ritmo sostenuto.

Un altro pilastro della sua routine è il riposo. Cuccarini cerca di dormire almeno sette ore per notte, considerandolo un elemento indispensabile per recuperare energie e mantenere equilibrio fisico.