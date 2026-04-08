Lorella Cuccarini tra carriera e vita privata dal successo in tv al dolore più grande

Lorella Cuccarini ricorda un episodio in diretta nato da un incidente sul palco e racconta il dolore per un aborto che la spinse a fermarsi. Dalla carriera iniziata negli anni 80 al successo in tv, tra sacrifici e scelte personali.

Lorella Cuccarini ripercorre quarant’anni di lavoro nello spettacolo, dagli esordi fino al ruolo attuale nel cast di Amici. In una lunga intervista racconta come la determinazione abbia inciso più del talento, spiegando che il lavoro costante le ha permesso di costruire passo dopo passo una carriera solida e duratura.

All’inizio degli anni Ottanta non immaginava di arrivare così in alto. Il suo obiettivo era semplice vivere di danza, anche come ballerina di fila. Nonostante i dubbi di chi le stava accanto, ha sempre scelto di puntare su un’unica strada, senza alternative, convinta che quella fosse la direzione giusta.

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La svolta arrivò quando Pippo Baudo la scelse per Fantastico al posto di Heather Parisi. Da quel momento nacque una rivalità molto raccontata, tipica di quegli anni televisivi. Cuccarini ammette di comprendere le reazioni dell’epoca e ricorda quell’esperienza come intensa, segnata anche da momenti emotivamente difficili.

Tra gli episodi più noti c’è quello avvenuto in diretta durante una performance. Mentre cantava e ballava, una scarpa si ruppe improvvisamente. Per evitare di farsi male, la lanciò via finendo per colpire il direttore di Rai 1 di allora. La scena si trasformò in pochi istanti in un momento televisivo memorabile, anche grazie alla gestione di Baudo, mentre lei fu travolta dall’imbarazzo e dalle lacrime.

Nel corso della sua vita non sono mancati momenti lontani dai riflettori. A un certo punto decise di interrompere il lavoro per affrontare un dolore profondo, la perdita di un figlio. Quel periodo la portò a fermarsi e a riconsiderare le priorità, scegliendo di dedicare tempo a sé stessa nonostante le pressioni esterne.

Sei mesi dopo arrivò una nuova gravidanza e la nascita di Sara. Da allora Cuccarini ha maturato una visione diversa del proprio percorso, riconoscendo che la dimensione personale è fondamentale tanto quanto quella professionale e che l’equilibrio tra le due resta la vera sfida.