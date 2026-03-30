Selvaggia Lucarelli rinvia le nozze con Lorenzo Bigiarelli tra lavoro e vita privata

Selvaggia Lucarelli rinvia il matrimonio con Lorenzo Bigiarelli per mancanza di tempo e scelta personale, raccontando anche famiglia, lavoro e vita privata in tv con dettagli sulla sua quotidianità.

Selvaggia Lucarelli ha deciso di posticipare il matrimonio con Lorenzo Bigiarelli. Ospite nel salotto televisivo di Verissimo, la giornalista ha spiegato di non essere riuscita a organizzare tutto nei tempi previsti e di aver preferito spostare le nozze alla primavera del 2027. Una scelta dettata anche da un pizzico di ironia: «Quest’anno si sposano tutti, non voglio confondermi con gli altri», ha detto sorridendo.

Durante l’intervista, Lucarelli ha parlato anche della sua esperienza al Grande Fratello Vip, dove condivide il ruolo di opinionista insieme a Ilary Blasi e Cesara Buonamici. Ha descritto Blasi come spontanea e brillante, capace di strappare risate con facilità, mentre di Buonamici ha apprezzato un lato più completo scoperto fuori dal contesto del telegiornale. Ha poi criticato l’atteggiamento di alcuni concorrenti, giudicati troppo seriosi e poco inclini a vivere il programma con leggerezza.

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Il rapporto con Lorenzo Bigiarelli resta centrale nella sua vita. La relazione dura da dieci anni ed è la più lunga per la giornalista, che l’ha paragonata con ironia al suo precedente matrimonio. Tra loro non mancano discussioni, ma riescono a confrontarsi e a trovare un equilibrio grazie a una forte connessione emotiva. Bigiarelli segue con attenzione il suo percorso televisivo e ha vissuto con emozione anche i momenti legati al reality.

Lucarelli ha ricordato anche i consigli della madre, che le suggeriva di scegliere un uomo gentile. Un’indicazione che oggi riconosce come preziosa, dopo aver abbandonato l’idea che l’amore debba necessariamente passare dalla sofferenza. Il loro rapporto era fatto di confidenze, anche se spesso preferiva non raccontare tutto per proteggerla.

Parlando della famiglia, la giornalista ha raccontato il legame con il figlio, cresciuto durante il periodo del Covid e passato da una fase molto chiusa a un’adolescenza più vivace. Non ama guardarla in televisione, ma resta molto protettivo nei suoi confronti quando qualcuno la critica.

Più delicata la situazione del padre Nicola, oggi vicino ai 93 anni. Dopo la perdita della moglie, ha vissuto momenti difficili e un progressivo calo dell’autonomia. Lucarelli ha scelto di trasferirlo in una struttura assistita, una decisione presa con fatica ma che ha migliorato la sua qualità di vita, restituendogli relazioni e stimoli quotidiani.

Infine, tornando al matrimonio rimandato, Lucarelli ha raccontato con leggerezza anche un dettaglio sull’organizzazione: tra le idee c’era quella di avere Sal Da Vinci come cantante, ma lo stesso artista sarebbe stato conteso anche da Ilary Blasi per le sue nozze. Una coincidenza che ha aggiunto un ulteriore motivo per rimandare i piani.