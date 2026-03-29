Selvaggia Lucarelli rinvia le nozze con Lorenzo Biagiarelli al 2027

Selvaggia Lucarelli rinvia il matrimonio con Lorenzo Biagiarelli per problemi organizzativi. Le nozze previste in Salento slittano al 2027, mentre la giornalista racconta anche dettagli della sua vita privata e familiare.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli non si sposeranno più nel 2026. La giornalista ha annunciato in televisione che il matrimonio, inizialmente previsto in primavera in Salento, è stato posticipato di un anno per difficoltà legate all’organizzazione. La nuova data è fissata per la primavera del 2027.

Ospite a Verissimo, Lucarelli ha spiegato senza giri di parole di non essere riuscita a pianificare tutto nei tempi stabiliti. Con il suo consueto tono ironico ha anche scherzato sulla scelta di rimandare, dicendo di preferire un evento tutto suo, senza dover condividere l’attenzione con altri matrimoni previsti nello stesso periodo.

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Durante l’intervista ha lanciato anche una richiesta divertita al cantante Sal Da Vinci, che vorrebbe come ospite musicale alle sue nozze. Una richiesta che si intreccia con quella di Ilary Blasi, che nelle settimane scorse aveva espresso lo stesso desiderio per il proprio matrimonio. Lucarelli ha ironizzato sulla situazione, immaginando una sorta di “scelta” tra i due eventi.

Nel corso della chiacchierata, la giornalista ha ripercorso anche il suo passato sentimentale, tornando sul matrimonio con Laerte Pappalardo. I due si sono sposati nel 2004 e hanno avuto un figlio, Leon, nato l’anno successivo. La relazione è finita nel 2007, ma col tempo sono riusciti a costruire un rapporto sereno.

Lucarelli ha raccontato che, dopo una fase iniziale complicata, entrambi hanno superato le incomprensioni arrivando a un equilibrio basato sul rispetto reciproco. Un contributo importante, ha spiegato, è arrivato proprio da Lorenzo Biagiarelli, che ha favorito un clima più disteso anche nei rapporti con l’ex marito.

Parlando del figlio Leon, la giornalista lo descrive come un ragazzo riservato, poco incline a mostrare apertamente le emozioni. Ha però sottolineato il legame che li unisce, soprattutto attraverso la passione comune per gli animali, e il suo atteggiamento protettivo nei confronti della madre in caso di contrasti con altre persone.