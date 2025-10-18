Ballando con le Stelle, scintille tra Marcella Bella e Selvaggia Lucarelli: Dici sempre le stesse cose

Botta e risposta acceso nella terza puntata di Ballando con le Stelle tra Selvaggia Lucarelli e Marcella Bella. La serata si accende quando la giurata, rivolgendosi a Milly Carlucci, anticipa ironicamente: “Vedrai gli schiaffi che do stasera”, commentando la propria acconciatura “particolare”. E in effetti, lo “schiaffo” verbale arriva puntuale dopo l’esibizione della cantante.

“Era tutto un po’ moscio, sembrava un sacrificio del tuo corpo agli dei pagani”, commenta la Lucarelli, pungente come di consueto. Ma Marcella Bella non resta in silenzio e ribatte con fermezza: “Selvaggia, dici sempre le stesse cose…”. Un’osservazione che sorprende pubblico e giuria, ribaltando per un momento i ruoli.

Lucarelli, senza perdere la calma, replica a tono: “Tu non aspetti mai il finale…”. Poi completa il giudizio con una nota inaspettatamente positiva: “Sei l’unica che sta sorprendendo. La tua personalità viene fuori, sei imprevedibile e per questo ti darò sempre uno o due punti in più”.

Uno scambio vivace che conferma come il palco di Ballando con le Stelle resti uno dei più imprevedibili e seguiti della televisione italiana, capace di unire spettacolo, ironia e caratteri forti.