Biglietti aerei Pasqua più cari fino al 60 percento sulle rotte nazionali
Biglietti aerei più cari a Pasqua per l’aumento del carburante, con rincari fino al 60% su alcune rotte nazionali. I dati mostrano differenze marcate tra le tratte e pochi casi di calo dei prezzi.
Volare in Italia durante le festività pasquali costa sensibilmente di più rispetto allo scorso anno. L’incremento dei prezzi dei carburanti, legato alle tensioni in Medio Oriente, ha spinto verso l’alto le tariffe aeree, soprattutto sulle tratte che collegano il Nord al Sud del Paese.
Un’analisi condotta da Assoutenti mette a confronto i costi dei voli nel periodo pasquale tra il 2025 e il 2026, considerando partenze e ritorni programmati a due settimane dalla festività. Il risultato evidenzia un aumento medio dei prezzi pari al 13,6%, con variazioni molto ampie a seconda della rotta.
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Tra i collegamenti più colpiti spicca la tratta Milano Malpensa-Brindisi, dove il prezzo del biglietto per un viaggio con partenza venerdì e ritorno martedì cresce fino al 60% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Rincari consistenti si registrano anche su Genova-Catania (+36%) e Venezia-Brindisi (+35%).
Altri aumenti rilevanti riguardano Torino-Brindisi (+28%) e Milano Linate-Cagliari (+25%). Anche chi vola da Bologna a Palermo paga di più, con un incremento del 23%, mentre sulla Venezia-Catania i prezzi salgono del 22% rispetto al 2025.
Non tutte le tratte seguono però la stessa tendenza. Alcuni collegamenti mostrano una diminuzione delle tariffe, come Milano Linate-Brindisi e Pisa-Catania, entrambe in calo del 14%. Riduzioni si registrano anche su Torino-Lamezia Terme (-11%) e Pisa-Brindisi (-6,8%).