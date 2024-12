Bollette 2025: rincari luce e gas, aumenti fino al 30% sulle tariffe indicizzate

Nuovi aumenti in arrivo per le bollette nel 2025. Secondo le previsioni di Facile.it, nei prossimi 12 mesi i prezzi di luce e gas cresceranno in modo significativo, con un incremento complessivo stimato dell’11% per le famiglie italiane che hanno scelto un'offerta a prezzo indicizzato. La spesa annuale media salirà da 2.569 euro a 2.841 euro, con un rincaro di 272 euro.

L’analisi si basa sui dati relativi agli indici Psv e Pun tra dicembre 2023 e novembre 2024, e sulle previsioni elaborate dall’European energy exchange per il 2025. Il Pun (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) passerà da 0,11 euro/kWh a 0,14 euro/kWh (+30%), mentre il Psv (punto di riferimento per il gas naturale) crescerà da 0,38 euro/smc a 0,48 euro/smc (+28%).

Per una famiglia tipo, il rincaro più significativo riguarderà il gas, con una spesa annua che aumenterà di 176 euro, passando da 1.744 euro a 1.920 euro. Anche la bolletta dell’energia elettrica subirà un incremento, con un aumento di 96 euro, da 826 euro a 921 euro.

Gli esperti di Facile.it avvertono che l’aumento dei costi delle materie prime porterà a bollette più alte rispetto al 2024, colpendo in particolare le famiglie con tariffe a prezzo indicizzato. Per contenere i rincari, è consigliabile confrontare le offerte del mercato libero, valutando soluzioni a prezzo bloccato.

Per effettuare il confronto, è necessario consultare la "bolletta di dettaglio", dove sono riportate la quota fissa e quella variabile legata ai consumi. Le famiglie numerose, con alti consumi, dovrebbero prestare attenzione alle offerte con costi variabili più bassi, mentre chi consuma meno energia dovrebbe considerare prioritariamente la quota fissa.

La scelta dell’offerta più conveniente dipende dalle abitudini e dal livello di consumo, rappresentando un’opportunità per mitigare l’impatto degli aumenti previsti.

Caro bollette: il 68% degli utenti paga più del dovuto. Ecco come risparmiare - Secondo un'analisi di Facile.it su oltre 28.000 utenze, il 68% dei consumatori che ha cambiato fornitore tra settembre 2023 e agosto 2024 ha pagato tariffe superiori alla media. In particolare, la bolletta dell'elettricità è aumentata di 415 euro annui, mentre quella del gas di 490 euro.

Spese obbligate: nel 2024 le famiglie italiane destinano oltre il 41% dei consumi a cibo, bollette e carburante - Nel 2024, le famiglie italiane hanno destinato oltre il 41% dei loro consumi mensili a spese obbligate, comprendendo cibo, bollette e carburante. Secondo l'Ufficio Studi di Confcommercio, su un totale di circa 21.800 euro pro capite di consumi annuali, oltre 9.

Bollette energetiche: il 54% degli italiani attinge ai risparmi per coprire i costi in aumento - Un recente report di Aira, azienda svedese specializzata in tecnologie per l'energia pulita, rivela che il 54% degli italiani utilizza i propri risparmi per affrontare l'incremento delle bollette energetiche. L'analisi evidenzia che il 29% dei proprietari di case con riscaldamento autonomo in Italia spende oltre 200 euro al mese per l'energia, una percentuale superiore rispetto al 22% dei tedeschi e al 12% degli inglesi.