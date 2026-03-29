MotoGP Austin, Bezzecchi domina e firma il record, Marquez e Bagnaia in difficoltà

Marco Bezzecchi domina il GP di Austin e vince per la quinta volta consecutiva grazie a un ritmo superiore. Il pilota italiano firma anche il record di giri consecutivi in testa, confermandosi il riferimento del campionato.

Il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP ad Austin premia ancora Marco Bezzecchi, che conquista la quinta vittoria consecutiva e rafforza la sua leadership. L’italiano impone un ritmo insostenibile per gli avversari e stabilisce anche il primato di giri consecutivi in testa, superando un riferimento storico della categoria.

Alle sue spalle chiude Jorge Martin, autore di una gara solida e senza sbavature. Lo spagnolo ritrova continuità e velocità, tornando a esprimersi sui livelli che lo avevano portato al titolo. Completa il podio Pedro Acosta, capace di restare agganciato al gruppo dei migliori nonostante un errore che gli costa il confronto diretto con Martin.

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Tra i protagonisti anche Ai Ogura, in crescita costante dall’inizio della stagione. Il giapponese, in versione spettacolare con una livrea a stelle e strisce, anima la gara fino a quando un problema tecnico lo costringe a rallentare proprio nel momento decisivo.

Segnali positivi arrivano da Enea Bastianini, che torna competitivo dopo settimane difficili. Il pilota italiano resta vicino ai primi e si rende protagonista di un bel duello finale con le Ducati ufficiali, mostrando progressi incoraggianti.

Giornata complicata invece per Marc Marquez. Dopo una partenza prudente, perde rapidamente posizioni e paga anche una penalità legata alla Sprint. Il quinto posto finale non rispecchia le sue ambizioni su una pista dove in passato ha dominato.

Ancora più in difficoltà Francesco Bagnaia, che dopo una buona metà gara cala vistosamente nel finale. Il campione italiano perde terreno e si ritrova a battagliare nelle retrovie, evidenziando una fase complicata.

Weekend amaro anche per Joan Mir, il migliore tra le Honda fino a metà gara. Dopo un lungo che gli costa una penalità, scivola poco dopo averla scontata e vede svanire una possibile prestazione di rilievo.