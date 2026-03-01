MotoGP Thailandia, Bezzecchi domina a Buriram Acosta secondo Bagnaia in difficoltà

Marco Bezzecchi domina il GP di Thailandia grazie a un ritmo imprendibile e vince a Buriram davanti ad Acosta, mentre Bagnaia chiude lontano dopo una gara complicata.

Il Mondiale MotoGP 2026 si apre a Buriram con il successo netto di Marco Bezzecchi, che porta l’Aprilia sul gradino più alto del podio nel GP di Thailandia. L’italiano costruisce la vittoria già nelle prime fasi, con una partenza perfetta e un passo che nessuno riesce a tenere.

Alle sue spalle chiude Pedro Acosta con la KTM, autore di una gara solida e senza errori, mentre Raul Fernandez completa la festa Aprilia con il terzo posto. Nel finale si ritira Marc Marquez, che era in lotta per le posizioni di vertice prima di un problema tecnico.

Bezzecchi prende il comando dopo pochi giri e allunga con decisione, girando su tempi irraggiungibili per gli avversari. Dopo la caduta nella Sprint, il pilota italiano risponde in pista con una prestazione dominante che lo rilancia subito nella corsa al titolo.

Ottimo avvio anche per Aprilia, che piazza quattro moto nelle prime cinque posizioni e manda un segnale chiaro alla concorrenza. La casa di Noale si presenta al via della stagione con un pacchetto competitivo e costante.

Acosta conferma il suo talento con un secondo posto costruito con intelligenza. Non riesce mai ad avvicinare Bezzecchi, ma mantiene ritmo e concentrazione fino alla bandiera a scacchi, portando a casa punti pesanti già dal primo appuntamento.

Raul Fernandez sfrutta al meglio l’occasione, superando Marc Marquez con decisione e restando nelle posizioni di testa per gran parte della gara. Nel finale cala leggermente, ma difende il podio con determinazione.

Gara più complicata per Marc Marquez, meno incisivo rispetto alla Sprint. Lo spagnolo fatica a tenere il passo delle Aprilia e di Acosta, poi è costretto al ritiro per un problema alla moto quando era ancora in lotta per la top five.

Jorge Martin, ancora alle prese con una preparazione limitata, resta comunque agganciato al gruppo dei migliori e mostra segnali incoraggianti. Alterna buoni momenti a fasi più difficili, ma riesce a chiudere con una prestazione dignitosa.

Weekend da dimenticare invece per Pecco Bagnaia, solo nono al traguardo. Dopo una qualifica difficile, prova a rimontare ma incontra ancora problemi in frenata con la Ducati. Un avvio che ricorda le difficoltà già viste nella scorsa stagione.

Anche Alex Marquez resta lontano dai protagonisti. Intrappolato nel traffico nelle prime fasi, non trova mai il ritmo giusto e finisce fuori nelle battute finali, chiudendo un fine settimana opaco.