Neonato cade dopo il malore della madre a Pessione, è in condizioni critiche

Madre colta da malore a Pessione, il figlio di cinque mesi cade dalle braccia e sbatte la testa. Il piccolo è stato soccorso in casa e portato d’urgenza in ospedale, dove resta ricoverato in condizioni critiche.

Un bambino di appena cinque mesi è ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente domestico avvenuto a Pessione, nel territorio di Chieri, in provincia di Torino.

Il piccolo era in braccio alla madre quando la donna ha accusato un malore improvviso. In pochi istanti il neonato è scivolato dalle sue braccia, finendo a terra e battendo la testa all’interno dell’abitazione.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e stabilizzato il bambino prima del trasferimento.

Il neonato è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove è stato ricoverato in condizioni critiche e resta sotto stretta osservazione medica.