Nato aumenta la sua presenza nel Mar Baltico: 10 navi per proteggere infrastrutture critiche

La Nato intensifica le sue operazioni nel Mar Baltico, inviando fino a dieci navi per proteggere infrastrutture vitali come cavi energetici e di trasmissione dati. Il piano, che inizierà entro la fine della settimana, prevede il rafforzamento della flotta già presente nella regione, con navi provenienti da vari paesi membri. L'operazione durerà fino ad aprile, con l'obiettivo principale di fungere da deterrente contro potenziali minacce. La missione, supportata dalla Joint Expeditionary Force (JEF), sfrutterà anche l'uso dell'intelligenza artificiale per monitorare il traffico marittimo nelle vicinanze delle infrastrutture critiche.

L'azione arriva a seguito di recenti interruzioni nei cavi tra Finlandia ed Estonia, che hanno sollevato preoccupazioni per possibili danni deliberati. Le due nazioni hanno richiesto l'intervento della Nato dopo i danneggiamenti ai cavi sottomarini avvenuti nel periodo natalizio. Il sospetto di sabotaggio è emerso, con la Finlandia che sta conducendo un'indagine penale sulla petroliera sospettata di essere coinvolta nell'incidente. Nonostante le difficoltà, la Nato ha ribadito che non intende bloccare il passaggio di navi in acque internazionali, ma garantirà una sorveglianza intensificata nel Golfo di Finlandia, che continuerà ad essere pattugliato anche da flotte locali.

Putin lancia nuovo avvertimento a Usa e Nato: la Russia verso la linea rossa con produzione aumentata di missili ipersonici - Vladimir Putin ha rinnovato il suo avvertimento all'Occidente, accusando gli Stati Uniti e la Nato di spingere la Russia verso una "linea rossa" che Mosca non è disposta a oltrepassare. In un discorso al Ministero della Difesa, Putin ha annunciato un incremento nella produzione dei missili ipersonici, come l'Oreshnik, e ha minacciato di sollevare il limite autoimposto allo sviluppo di missili a corto e medio raggio.

Putin minaccia la Nato, Trump contro l'uso dei missili Atacms in Russia - La Nato alza il livello di allarme contro la Russia. Mark Rutte, segretario generale dell'Alleanza Atlantica, ha evidenziato la crescente minaccia rappresentata da Mosca, che si prepara a un conflitto a lungo termine contro l'Ucraina e i paesi Nato. Rutte sottolinea che l'economia russa è ormai in modalità di guerra, con una spesa militare stimata al 7-8% del Pil entro il 2025, livelli record dai tempi della Guerra Fredda.