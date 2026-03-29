Kate e William in pausa, Harry e Meghan sotto accusa per il viaggio in Australia

Kate e William si fermano per le vacanze dei figli dopo la malattia di Kate, mentre Harry e Meghan organizzano un viaggio in Australia che scatena polemiche sui costi e sulla sicurezza.

Il principe William e Kate Middleton hanno sospeso gli impegni pubblici per trascorrere alcuni giorni in famiglia durante le vacanze scolastiche dei figli George, Charlotte e Louis. Nessuna apparizione ufficiale in agenda: la coppia ha scelto di restare lontana dalla scena pubblica per dedicarsi alla vita privata.

La decisione arriva dopo un periodo complesso segnato dalla malattia di Kate, che ha spinto il futuro re a privilegiare il tempo con i propri cari. L’obiettivo è recuperare una quotidianità più serena, fatta di momenti semplici e lontani dalle pressioni del ruolo istituzionale.

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Intanto, dall’altra parte dell’oceano, il principe Harry e Meghan Markle si preparano a partire per l’Australia. Il viaggio ha però acceso un acceso dibattito online, con una petizione che ha raccolto oltre 30mila firme contrarie a qualsiasi utilizzo di fondi pubblici per la visita.

Il nodo riguarda proprio le spese della trasferta. In un primo momento, la mancanza di chiarimenti da parte delle autorità australiane aveva fatto ipotizzare un possibile intervento dei contribuenti. Un’ipotesi poi smentita: il viaggio sarà finanziato privatamente.

Secondo fonti vicine alla famiglia reale, si tratterebbe di un’iniziativa legata soprattutto alle attività professionali della duchessa, con l’obiettivo di rafforzare il marchio personale di Meghan a livello internazionale. Restano invece aperti i dubbi sulla gestione della sicurezza per la coppia e i loro figli durante la permanenza in Oceania.