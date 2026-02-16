Harry e Meghan, la reazione di William e Kate alla rottura con la famiglia reale
Le reazioni di William e Kate alla scelta di Harry e Meghan di lasciare i doveri reali furono molto diverse. Una biografia ricostruisce quei giorni e le conseguenze sui rapporti familiari.
Quando nel gennaio 2020 il principe Harry e Meghan Markle annunciarono l’addio ai doveri ufficiali, all’interno della famiglia reale le reazioni non furono uniformi. Secondo quanto emerge da una biografia dedicata ai principi del Galles, William visse quel momento con forte sofferenza, mentre Kate mantenne un atteggiamento più pragmatico.
Il libro racconta che Catherine non si impegnò nel tentativo di far cambiare idea al cognato, mostrando una maggiore comprensione verso la decisione della coppia. Diverso l’approccio di William, segnato da un dolore profondo legato anche al passato condiviso con Harry, tra cui il ricordo della madre, Lady Diana.
La rottura si concretizzò con il trasferimento dei Sussex negli Stati Uniti, in California, dove hanno avviato nuovi progetti per raggiungere l’indipendenza economica. Il vertice di Sandringham chiarì subito i limiti della scelta: nessuna possibilità di restare nella monarchia con un ruolo a metà.
Da quel momento la distanza tra i due fratelli si è ampliata. Interviste televisive, produzioni per piattaforme streaming e la pubblicazione del memoir di Harry hanno contribuito ad alimentare le tensioni. Secondo diversi osservatori, si tratta di una frattura destinata a durare.
Il rapporto con il padre, re Carlo III, resta attivo ma limitato. Harry si è riavvicinato in occasione della malattia del sovrano, mentre i contatti con William rimangono difficili. Il racconto mette in evidenza il peso dei ruoli istituzionali e quanto possano incidere sugli equilibri personali all’interno della famiglia reale.