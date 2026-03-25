Australia, petizione contro Harry e Meghan per i costi del viaggio

Harry e Meghan finiscono nel mirino in Australia perché una petizione chiede di non usare soldi pubblici per la loro visita privata, già oltre 33mila firme mentre cresce il malcontento legato al caro vita.

Oltre 33mila australiani hanno firmato una richiesta chiara al governo: nessun finanziamento pubblico per la prossima visita del principe Harry e di Meghan Markle. L’iniziativa è partita da Beyond Australia, associazione impegnata sui diritti civili, che ha promosso una raccolta firme online.

Secondo i promotori, il viaggio della coppia rientra in attività private e con finalità commerciali, quindi non dovrebbe gravare sulle casse dello Stato. La richiesta è che ogni spesa, dalla sicurezza alla logistica, venga coperta interamente dai diretti interessati.

Leggi anche: Meghan contro Harry, polemica sul cachet e dubbi sul valore del brand

Il tema ha acceso il dibattito anche per il momento economico difficile. Tra inflazione, mutui più pesanti e rincari su carburante ed energia, molti cittadini chiedono maggiore attenzione nell’uso delle risorse pubbliche e nessun trattamento privilegiato per personaggi famosi.

La polemica è cresciuta anche per l’incertezza iniziale sulle responsabilità della sicurezza. Per settimane autorità federali e locali non hanno chiarito chi avrebbe sostenuto i costi, alimentando il timore di un intervento pubblico. In seguito è stato precisato che la visita sarà finanziata privatamente.

L’ultima presenza ufficiale di Harry e Meghan in Australia risale a sette anni fa, quando facevano ancora parte attiva della famiglia reale. In quell’occasione furono ospitati nella residenza ufficiale del Governatore Generale a Sydney, con un imponente apparato di sicurezza.

Parallelamente, la visita è accompagnata da un evento esclusivo dedicato a Meghan. Il retreat “Her Best Life” si terrà dal 17 aprile per tre giorni in una struttura affacciata su Coogee Beach, con circa 300 partecipanti e biglietti già esauriti.

I pacchetti più costosi, vicini ai 2mila euro, includono posti privilegiati e una foto di gruppo con Meghan durante un gala all’InterContinental. Restano però alcune criticità organizzative: parti dell’hotel, tra cui piscina, spa e terrazze, sarebbero ancora in fase di completamento a pochi giorni dall’evento.