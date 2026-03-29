Elettra Lamborghini tra musica e tv e sogni senza raccomandazioni

Elettra Lamborghini racconta il suo percorso tra musica e tv e spiega perché da bambina credeva servissero raccomandazioni. Dopo Sanremo, sceglie nuovi progetti per mostrare un lato diverso e più personale.

Elettra Lamborghini torna a parlare di sé e del suo percorso artistico, tra televisione e musica. Dopo l’esperienza intensa al Festival di Sanremo, la cantante ha scelto di rimettersi in gioco con nuovi progetti, tra cui la partecipazione a uno show di Rai1 e la conduzione dell’Eurovision Song Contest insieme a Gabriele Corsi.

La decisione di accettare nuove sfide arriva dopo un periodo impegnativo. Elettra Lamborghini spiega di aver cercato un contesto più sereno, lontano dalla pressione mediatica, per sperimentare repertori diversi e mostrare un volto meno conosciuto al pubblico.

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Ripensando all’infanzia, racconta di aver sempre sognato la musica, ma con convinzioni che oggi fanno sorridere. Era convinta che per diventare cantante servissero conoscenze importanti e che fosse necessario iniziare prestissimo, quasi da bambina, con studi formali già avviati.

Nel tempo ha costruito un’identità artistica personale, senza rifarsi a un’unica figura. Tra i nomi che l’hanno influenzata cita Raffaella Carrà, capace di unire canto, danza e conduzione, ma anche artisti internazionali come Mariah Carey e Britney Spears, fino alla passione per il reggaeton rappresentata da Daddy Yankee.

Con ironia affronta anche l’immagine pubblica che la accompagna. Si definisce un sex symbol solo finché resta in silenzio, sottolineando come la sua personalità vivace e spontanea possa sorprendere chi la giudica solo dall’aspetto.

Rivendica però anche il proprio lato razionale, spiegando che ogni parola e scelta sono frutto di consapevolezza. L’esperienza televisiva ha contribuito a far emergere una dimensione più autentica, lontana dallo stereotipo dell’ereditiera.

Nonostante il cognome noto, preferisce mantenere un profilo semplice nella vita quotidiana. Evita di parlare della famiglia e punta a essere riconosciuta per il proprio lavoro, cercando una normalità che considera fondamentale per il suo equilibrio.

Guardando ai prossimi impegni, si dice soddisfatta della collaborazione con Milly Carlucci, apprezzandone il metodo di lavoro. Non esclude in futuro anche altre esperienze televisive, lasciando aperta la porta a nuove opportunità.

Nella sfera privata, infine, racconta il rapporto con il marito, che la sostiene con orgoglio. Tra le qualità che ritiene fondamentali in una relazione indica la dolcezza, la presenza e la lealtà, valori che considera sempre più rari.