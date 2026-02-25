Elettra Lamborghini protesta a Sanremo per la musica alta sotto l'hotel

Elettra Lamborghini non dorme a Sanremo a causa della musica troppo alta vicino all’hotel. Dopo l’esibizione all’Ariston, la cantante ha denunciato sui social una notte insonne, indicando anche l’orario preciso del disagio.

Notte agitata per Elettra Lamborghini durante il Festival di Sanremo. Dopo aver lasciato il palco dell’Ariston con il brano “Voilà”, la cantante non è riuscita a riposare a causa del rumore proveniente dai locali nelle vicinanze dell’hotel in cui alloggia.

Il malcontento è comparso prima su X, dove ha chiesto di abbassare il volume delle feste organizzate accanto alle strutture che ospitano gli artisti. Ha raccontato di essere esausta dopo una giornata piena di impegni, tra prove e interviste, ma di non aver comunque trovato modo di dormire.

Poco dopo, lo sfogo è continuato anche su Instagram. In una storia pubblicata nel cuore della notte, ha indicato l’ora esatta, le 3.16, ribadendo la difficoltà di riposare. Ha spiegato che il lavoro al Festival impegna gli artisti dalla mattina alla sera, lasciandoli senza energie sia fisiche che mentali.

La richiesta è stata chiara: abbassare la musica almeno dopo l’una di notte. Un appello diretto a chi organizza feste e serate nelle immediate vicinanze degli hotel, per permettere ai partecipanti della kermesse di recuperare le forze.