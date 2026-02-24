Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 con Voilà tra musica, tv e vita privata

Elettra Lamborghini torna a Sanremo 2026 con Voilà dopo il debutto del 2020, portando un brano pop pensato per far ballare. Dalla tv alla musica, la cantante bolognese racconta la sua evoluzione artistica e personale.

Elettra Lamborghini è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Voilà”, segnando il suo ritorno in gara dopo l’esperienza del 2020. Negli ultimi anni ha consolidato la sua presenza sul palco dell’Ariston, anche come co-conduttrice nella scorsa edizione.

Nata a Bologna il 17 maggio 1994, Elettra Miura Lamborghini cresce in una famiglia legata a uno dei cognomi più noti dell’industria automobilistica. È figlia di Tonino Lamborghini e nipote di Ferruccio, fondatore del celebre marchio. Il suo nome richiama la storica Miura, simbolo di innovazione nel settore.

Il debutto nel mondo dello spettacolo arriva nel 2015 con un reality internazionale, seguito dalla partecipazione al “Gran Hermano VIP” in Spagna. La svolta però è nella musica: nel 2018 pubblica “Pem Pem”, singolo che ottiene grande successo e la porta rapidamente nelle classifiche italiane.

L’anno dopo entra nel cast di “The Voice of Italy” come giudice, mentre nel 2020 calca per la prima volta il palco di Sanremo con “Musica (e il resto scompare)”. Da lì arrivano altre collaborazioni e brani estivi, tra cui quello con Shade.

Nel 2022 la sua popolarità si traduce anche in una statua di cera esposta al Madame Tussauds di Amsterdam. Parallelamente continua a costruire la sua immagine pubblica tra musica, televisione e social.

Sul fronte privato, Elettra è sposata con il dj olandese Afrojack. Le nozze sono state celebrate nel 2020 sul lago di Como e oggi la coppia vive a Miami. La cantante ha raccontato più volte il legame forte che li unisce e la serenità trovata insieme.

Negli anni si è parlato spesso del suo aspetto fisico. Lei stessa ha chiarito di aver seguito una dieta e un intenso allenamento durante il lockdown, spiegando di sentirsi meglio grazie a uno stile di vita più equilibrato.

Amante degli animali, vive circondata da cani – soprattutto Chihuahua – e possiede anche diversi cavalli. Un’altra sua passione sono i tatuaggi: ne ha oltre quaranta, anche se oggi guarda con distacco ad alcuni, come quello leopardato diventato celebre.

Per Sanremo 2026 punta su un pezzo ritmato e leggero. “Voilà” nasce con l’idea di far muovere il pubblico e portare una versione più matura della sua musica, senza rinunciare all’energia che l’ha resa riconoscibile.