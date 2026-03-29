Gino Paoli, i ricordi in tv tra musica e vita privata

Gino Paoli è morto il 24 marzo 2026 a 91 anni per cause naturali, lasciando un segno profondo nella musica italiana. A Domenica In amici e colleghi lo ricordano con aneddoti sulla vita privata e i suoi amori.

La scomparsa di Gino Paoli, avvenuta il 24 marzo 2026 all’età di 91 anni, ha riportato al centro dell’attenzione il percorso umano e artistico del cantautore. A Domenica In, Mara Venier ha dedicato l’apertura della trasmissione al suo ricordo, riunendo amici e colleghi che lo hanno conosciuto da vicino.

In studio erano presenti Ricky Gianco, Adriano Aragozzini, Mario Lavezzi e Malika Ayane, chiamata a interpretare “Il cielo in una stanza”, uno dei brani più celebri di Paoli. Venier lo ha definito “un poeta”, dando spazio ai racconti personali di chi ha condiviso con lui momenti di vita e lavoro.

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Tra gli episodi più discussi, Aragozzini ha ricordato la complessa relazione sentimentale tra Paoli, la moglie Anna e Ornella Vanoni. Le due donne decisero di affrontarlo insieme in un hotel a Roma, mettendolo di fronte a una scelta netta: restare con una sola di loro. La risposta del cantautore fu tutt’altro che conciliatoria: uscì dalla stanza senza accettare l’ultimatum e continuò a frequentarle entrambe.

Il rapporto con Ornella Vanoni, secondo Mario Lavezzi, è rimasto speciale anche dopo la fine della relazione. Tra i due, ha raccontato, si percepiva ancora un legame forte, fatto di intesa e complicità, che andava oltre la storia sentimentale.

Aragozzini ha poi richiamato l’attenzione sulla relazione con Stefania Sandrelli, descrivendola come un amore intenso e totalizzante. Secondo il suo racconto, Paoli non era solito corteggiare: erano le donne a essere attratte da lui. Ha distinto i sentimenti vissuti dalle due donne, parlando di un amore giovanile da parte di Vanoni e di una dedizione completa da parte di Sandrelli.