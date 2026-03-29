Verstappen pensa al ritiro anticipato dalla Formula 1

Max Verstappen valuta il ritiro anticipato dopo il GP del Giappone per mancanza di divertimento e regole poco gradite, mettendo in dubbio la permanenza in Formula 1 nonostante un contratto ancora lungo.

Max Verstappen apre alla possibilità di lasciare la Formula 1 prima della scadenza del contratto con Red Bull. Dopo l’ottavo posto ottenuto nel Gran Premio del Giappone, il pilota olandese ha ammesso di stare riflettendo sul proprio futuro, mettendo in discussione la sua permanenza già al termine della stagione.

Il quattro volte campione del mondo, 28 anni, ha spiegato che la decisione nasce da una crescente insoddisfazione. «Sto valutando tutto quello che succede nel paddock», ha dichiarato, sottolineando come il calendario fitto di gare e il poco tempo libero incidano sulla sua motivazione. L’idea di trascorrere più tempo con la famiglia e gli amici pesa sempre di più.

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Alla base del malessere non ci sono solo i risultati, ma soprattutto il modo in cui si corre oggi. Verstappen ha chiarito che non è frustrato dal fatto di non poter vincere ogni gara, ma dal tipo di guida richiesto dalle attuali regole tecniche. Quando si trova lontano dal podio, la sensazione è di non riconoscersi più nello stile di corsa imposto.

Il pilota olandese ha parlato apertamente di un’esperienza che non lo appaga più. Ha spiegato che adattarsi è possibile, ma non gli restituisce il piacere di guidare. «Non è naturale», ha detto, aggiungendo che correre in queste condizioni diventa controproducente e lontano da ciò che cerca in pista.

Nonostante successi e guadagni, Verstappen ha ribadito che la sua priorità resta il divertimento. Oggi, però, quella componente sembra mancare. «Voglio godermi le gare e vivere momenti belli», ha affermato, lasciando intendere che senza queste sensazioni la sua permanenza in Formula 1 non è più scontata.