Incidente tra Antonelli e Verstappen al GP d'Austria: penalità e ritiro per entrambi

Il Gran Premio d’Austria di Formula 1 si è acceso subito con un incidente clamoroso: alla prima curva, Kimi Antonelli ha perso il controllo della Mercedes, schiantandosi contro Max Verstappen e costringendo entrambi al ritiro. Un episodio che ha scosso le sorti della gara, portando penalità e tensioni tra i piloti. La corsa si è aperta con drammi e sorprese, lasciando gli appassionati in attesa di sviluppi.

Il Gran Premio d’Austria di Formula 1, disputato oggi domenica 29 giugno, si è aperto con un episodio chiave che ha segnato l’esito della gara. Alla terza curva del primo giro, Kimi Antonelli ha perso il controllo della sua Mercedes e ha centrato in pieno Max Verstappen, costringendo entrambi al ritiro.

L’incidente ha avuto ripercussioni pesanti sia sulla classifica piloti che su quella costruttori. Per Verstappen, si allontana ancora di più il gruppo di testa formato da Piastri e Norris, mentre per la Mercedes la situazione si complica, con la Ferrari che approfitta del passo falso per guadagnare punti importanti.

Antonelli, che partiva dalla nona posizione, ha commentato l’episodio ai microfoni di Sky Sport dopo essere stato sanzionato con una penalità di tre posizioni sulla griglia per il prossimo GP di Silverstone: “Non ho frenato troppo tardi, ma quando ho pinzato ho bloccato il posteriore e da lì è iniziato tutto. Ho cercato di evitare Liam e ho cominciato a bloccare anche l’anteriore. Non sono riuscito a fermare la macchina. Peccato, mi dispiace per il team e soprattutto per Max. Non aveva colpe”.

Verstappen, visibilmente deluso, ha comunque mantenuto un tono disteso: “Vado d’accordo con Kimi e so che nessuno fa queste cose di proposito. In quel momento non avevo capito cosa fosse successo, ho solo sentito l’impatto. È stata pura sfortuna. Il Mondiale? Ormai credo sia molto lontano, non lo sto nemmeno più guardando”.