Neymar pensa al ritiro entro dicembre e lascia aperto il futuro
Neymar apre al ritiro e spiega il motivo legato alle sue sensazioni personali, parlando del futuro incerto mentre è al Santos. Il brasiliano valuta tutto giorno per giorno e non esclude una decisione entro fine anno.
Neymar non chiude alla possibilità di dire basta al calcio già nei prossimi mesi. L’attaccante brasiliano, oggi al Santos, ha ammesso che il suo percorso potrebbe interrompersi a dicembre, senza però aver preso una decisione definitiva.
Intervistato da un’emittente brasiliana, il giocatore ha spiegato di vivere questa fase della carriera senza programmi a lungo termine. Preferisce concentrarsi sul presente, valutando passo dopo passo come si evolveranno le sue condizioni e le sue motivazioni.
Il contratto con il Santos è valido fino alla fine del 2026, ma questo non garantisce la sua permanenza fino a quella data. Neymar ha chiarito di non sapere cosa accadrà nel prossimo anno e di voler seguire soprattutto le proprie sensazioni.
Tra gli obiettivi resta anche la nazionale brasiliana. L’attaccante guarda ai prossimi impegni internazionali e punta a convincere il ct Carlo Ancelotti in vista dei Mondiali, che rappresentano una delle sue principali ambizioni nel breve periodo.
Per ora nessuna scelta definitiva. Neymar resta in bilico tra la voglia di continuare e l’idea di fermarsi, con una decisione che potrebbe arrivare già entro la fine dell’anno.