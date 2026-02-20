Neymar pensa al ritiro entro dicembre e lascia aperto il futuro

Neymar apre al ritiro e spiega il motivo legato alle sue sensazioni personali, parlando del futuro incerto mentre è al Santos. Il brasiliano valuta tutto giorno per giorno e non esclude una decisione entro fine anno.

