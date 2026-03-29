Donna muore dopo aggressione di cani in Carolina del Nord

Lakesha Newsom muore dopo l’attacco di quattro cani in Carolina del Nord, ferita mentre camminava lungo una strada. Dopo 24 giorni di ricovero e amputazioni, le infezioni hanno aggravato il quadro clinico fino al decesso.

Una donna di 35 anni, Lakesha Newsom, è morta dopo quasi un mese di ricovero in seguito a un violento attacco da parte di un gruppo di cani. L’aggressione è avvenuta il 3 marzo 2026 a Holly Springs, mentre la vittima stava percorrendo a piedi la Highway 178.

I soccorsi l’hanno trasportata in condizioni critiche in ospedale, dove i medici hanno tentato di salvarle la vita con interventi estremi. A causa delle lesioni riportate, è stato necessario amputarle il braccio e la gamba destri. Nonostante le cure, le ferite e una successiva infezione si sono rivelate fatali dopo 24 giorni di agonia.

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Durante il ricovero, la donna aveva raccontato quanto accaduto, descrivendo con lucidità i momenti dell’assalto. «Sentivo un dolore fortissimo», aveva detto, spiegando di aver provato a rialzarsi quando i cani avevano smesso di aggredirla, ma di essere stata attaccata di nuovo appena si erano accorti che era ancora viva.

La 35enne lascia tre figli: due gemelli di 11 anni e un ragazzo di 13. La sua famiglia ha parlato di una lunga lotta per sopravvivere, affrontata con grande determinazione fino agli ultimi giorni.

Le autorità hanno arrestato Sandra Harris, indicata come proprietaria di uno degli animali coinvolti. La polizia di Holly Springs ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.