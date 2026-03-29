Carlos Alcaraz si regala uno yacht da oltre 10 milioni per staccare dal tennis

Carlos Alcaraz acquista uno yacht di lusso per staccare dal tennis a causa di un calendario sempre più fitto, scegliendo un catamarano personalizzato con cinque cabine e spazi pensati per il relax sul mare.

Carlos Alcaraz ha deciso di investire sul mare per trovare una pausa dal ritmo serrato del circuito. Il tennista spagnolo ha commissionato un catamarano di lusso Sunreef Ultima 88, lungo circa 27 metri e attualmente in costruzione in Polonia, con un valore che può superare i 10 milioni di euro in base alle personalizzazioni.

L’idea nasce da un’esigenza concreta: ritagliarsi momenti di tranquillità lontano dai campi. Vivendo vicino al mare, Alcaraz ha maturato negli ultimi anni la convinzione che la barca fosse il luogo ideale per ricaricare le energie. Tra allenamenti e tornei, trovare uno spazio dove isolarsi è diventato fondamentale.

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Il nuovo yacht può ospitare fino a dieci persone e punta su comfort e stabilità, caratteristiche tipiche dei catamarani moderni. A bordo ci sono cinque cabine, tra cui una suite armatoriale sul ponte principale con ampie vetrate e bagno privato. Gli interni sono stati completamente progettati su misura, con materiali e arredi scelti direttamente dal giocatore.

Tra gli spazi più distintivi spicca la Ocean Lounge a poppa, un’area aperta a diretto contatto con il mare, pensata per il relax. Il flybridge, invece, è dedicato a momenti conviviali all’aperto, mentre un ampio garage consente di trasportare attrezzature per sport acquatici.

Lo yacht non punta solo sul lusso. Il modello scelto integra una propulsione elettrica e può raggiungere una velocità di circa 26 nodi. Le terrazze laterali apribili e la piattaforma idraulica trasformano la barca in una base ideale per attività in acqua.

Prima di confermare il progetto, Alcaraz ha visitato il cantiere di Sunreef Yachts, restando colpito dalla qualità del lavoro. Un’esperienza che ha reso il progetto ancora più personale e vicino alle sue aspettative.

La scelta del marchio è legata anche ai consigli di Rafael Nadal, già proprietario di un catamarano dello stesso cantiere. Con questo acquisto, Alcaraz entra in un gruppo ristretto di sportivi legati al brand, insieme a nomi come Fernando Alonso e Robert Lewandowski.

Per il tennista, lo yacht sarà soprattutto un rifugio privato: brevi soggiorni vicino casa o viaggi estivi, sempre con l’obiettivo di allontanarsi dalla pressione delle competizioni e vivere il mare con semplicità.