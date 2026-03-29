Igor Protti racconta la malattia e la ripresa dopo l'intervento

Igor Protti racconta la sua battaglia contro il tumore al colon e il nuovo intervento subito. L’ex attaccante, fermo per settimane, ha ripreso a camminare dopo un lungo periodo a letto.

Igor Protti torna a parlare della sua condizione di salute dopo mesi difficili segnati dalla malattia. L’ex attaccante ha spiegato di aver affrontato un nuovo intervento chirurgico per il tumore al colon, una battaglia iniziata circa dieci mesi fa e resa ancora più complessa da alcune complicazioni.

L’operazione più recente lo ha costretto a restare a letto per quasi tre settimane. Solo da pochi giorni ha ripreso a muoversi: un passo lento ma decisivo verso il recupero. Protti descrive la malattia come un nemico insidioso, capace di mettere alla prova corpo e resistenza mentale.

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Il racconto arriva durante un’intervista televisiva in cui ha ripercorso anche la sua carriera. Proprio mentre venivano ultimate le riprese del docufilm dedicato alla sua storia, “Igor. L’eroe romantico del calcio”, è arrivata la diagnosi. Un tempismo che lui stesso definisce quasi inevitabile, come se quel racconto dovesse essere completato prima di affrontare il momento più duro.

Il documentario attraversa tutte le tappe della sua vita sportiva, dagli inizi nelle giovanili fino all’ultima partita giocata con la maglia del Livorno contro la Juventus. Un percorso costruito con determinazione, lontano dai pronostici iniziali.

Da ragazzo, infatti, aveva ricevuto un giudizio netto da Arrigo Sacchi, che lo vedeva destinato al massimo alla Serie C. Una previsione smentita dai risultati: con il lavoro quotidiano Protti è arrivato fino alla Serie A, conquistando anche il titolo di capocannoniere.

Oggi quel ricordo assume un significato diverso. L’ex attaccante riconosce che, osservando il giovane calciatore di allora, quella valutazione non era del tutto sbagliata. Ma proprio da lì è nato il percorso che lo ha portato oltre ogni limite apparente.

Durante la malattia, Protti ha ricevuto numerosi messaggi di affetto da parte dei tifosi. Un sostegno che gli ha ricordato il valore umano del calcio, capace di unire persone diverse sotto una stessa passione.

La stessa determinazione che lo ha accompagnato in campo oggi guida la sua quotidianità. Il recupero procede con cautela, passo dopo passo, mentre continua la sfida più importante fuori dal terreno di gioco.