Igor Protti al matrimonio della figlia Noemi, la foto all'altare commuove tifosi e amici

Igor Protti ha accompagnato la figlia Noemi all’altare durante il matrimonio celebrato nei giorni della sua battaglia contro il tumore al colon. Lo scatto pubblicato sui social ha raccolto migliaia di messaggi di affetto dai tifosi.

Igor Protti ha condiviso sui social uno dei momenti più emozionanti della sua vita privata, accompagnando la figlia Noemi all’altare nel giorno del matrimonio. L’ex attaccante di Bari, Lazio, Napoli, Livorno e Messina ha pubblicato alcune immagini della cerimonia su Instagram, ricevendo migliaia di messaggi di sostegno e affetto.

Da mesi Protti sta affrontando una battaglia contro un tumore al colon, ma ha scelto di essere presente accanto alla figlia in una giornata così importante. Nelle fotografie pubblicate sui social appare sorridente mentre accompagna Noemi verso l’altare, mostrando grande forza nonostante il difficile periodo personale.

Nel messaggio dedicato agli sposi, l’ex bomber ha scritto parole semplici e affettuose rivolte alla figlia e al marito: «Che il Mondo vi regali un mondo di serenità! Coltivate ogni giorno il vostro Amore!». Il post ha rapidamente raccolto migliaia di like e commenti.

L’affetto nei confronti di Protti è arrivato soprattutto dai tifosi delle squadre in cui ha lasciato il segno durante la carriera. A Bari il suo nome resta legato alla storica stagione 1995-96, quando realizzò 24 reti in Serie A diventando l’ultimo capocannoniere biancorosso nella massima serie.

La sua storia sportiva e personale è stata raccontata anche nel documentario “Igor. L’eroe romantico del calcio”, proiettato in diverse sale italiane e dedicato al percorso umano e calcistico dell’ex attaccante.