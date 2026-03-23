Marco Giallini in ospedale dopo la caduta, intervento all'anca e primi segnali di ripresa

Marco Giallini è ricoverato dopo una caduta causata da un cane ad Aosta durante le riprese di Rocco Schiavone. Operato all’anca, è già in piedi e sorride in una foto diffusa dai colleghi dal set.

Marco Giallini si sta riprendendo dopo l’incidente avvenuto ad Aosta, dove si trovava per girare la nuova stagione della serie Rocco Schiavone. L’attore è caduto all’uscita dell’hotel in cui alloggiava, dopo essere stato urtato da un cane, riportando una grave lesione.

Dopo l’impatto, Giallini è stato trasportato all’ospedale Parini, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico il 18 marzo. I medici hanno riscontrato una frattura scomposta del collo del femore e hanno applicato una protesi d’anca per stabilizzare la situazione.

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A dare notizie sul suo stato sono stati i colleghi Mirko Frezza e Tullio Sorrentino. Sui social hanno pubblicato una foto che lo ritrae in piedi, con il sorriso e il segno della vittoria, accompagnata dalla frase “E siamo già in piedi”. Un’immagine che lascia intendere un decorso positivo.

Secondo quanto spiegato dal dottor Mancini, che ha seguito l’operazione, il recupero richiederà tempo. Per tornare a camminare normalmente sarà necessario affrontare un percorso di fisioterapia e riabilitazione mirata nei prossimi mesi.