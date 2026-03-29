Che tempo che fa, gli ospiti del 29 marzo tra musica, sport e attualità

Fabio Fazio torna in tv il 29 marzo con Che tempo che fa tra musica e attualità, ospitando Gianni Morandi per i 60 anni di un suo celebre brano e Federica Brignone dopo il trionfo olimpico.

Domenica 29 marzo torna in prima serata Che tempo che fa, il programma guidato da Fabio Fazio in onda dalle 19.30 sul Nove e disponibile anche in streaming. La puntata mescola spettacolo, informazione e intrattenimento con una lunga lista di ospiti.

Tra i protagonisti della serata c’è Gianni Morandi, che celebra i 60 anni di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”. Il cantante, tra i più amati della scena italiana, ha venduto oltre 53 milioni di dischi e si prepara a tornare live nei palasport con lo spettacolo “C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story”.

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Spazio anche allo sport con Federica Brignone, reduce dai successi alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, dove ha conquistato due ori nel supergigante e nello slalom gigante. La sciatrice, già vincitrice della Coppa del Mondo generale nel 2020 e nel 2025, vanta una carriera ricca di medaglie e record.

Nel corso della puntata interverranno anche padre Gabriel Romanelli, autore del libro “Le rovine e la luce”, Alberto Mantovani della Fondazione Humanitas per la Ricerca, don Dante Carraro del Cuamm Medici con l’Africa e il virologo Roberto Burioni. Tra gli ospiti anche Gianrico Carofiglio, Massimo Giannini, Cecilia Sala e Michele Serra.

In chiusura torna il segmento del Tavolo, con numerosi volti dello spettacolo e dello sport. Tra questi Giovanni Franzoni, medaglia d’argento nella discesa libera alle Olimpiadi 2026, insieme a Lda e Aka7even che si esibiranno dal vivo con “Poesie clandestine”.

Completano il cast Fiona May, Simona Ventura, Orietta Berti, Cristina D’Avena, Paolo Rossi, Nino Frassica, Mara Maionchi e Mago Forest, oltre a Flora Canto, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli e Giucas Casella.