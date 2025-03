Daniel Craig, Antonio Albanese e Gabbani tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa del 30 marzo su Nove

"Che Tempo Che Fa" di Fabio Fazio torna in onda domenica 30 marzo 2025 alle 19:30 sul Nove, presentando un parterre di ospiti di rilievo.

Tra gli ospiti principali figura Daniel Craig, celebre attore britannico noto per aver interpretato James Bond in cinque film della saga. Craig sarà in studio per promuovere "Queer", il nuovo film diretto da Luca Guadagnino, adattamento del romanzo omonimo di William S. Burroughs, in uscita nelle sale italiane il 17 aprile. Per questa interpretazione, l'attore ha ricevuto candidature ai Golden Globe, ai Critics' Choice Awards e agli Screen Actors Guild Awards come miglior attore in un film drammatico.

Un altro ospite di spicco è Antonio Albanese, attore e comico italiano con oltre trent'anni di carriera. Albanese presenterà il suo primo romanzo, "La strada giovane", disponibile nelle librerie dal 1° aprile.

Inoltre, saranno presenti lo scrittore francese Daniel Pennac e il giornalista Stefano Bartezzaghi, che discuteranno del loro libro congiunto "Le parole fanno il solletico". Il cantautore Francesco Gabbani, protagonista dell'ultimo Festival di Sanremo con il brano "Viva la vita" tratto dal suo nuovo album "Dalla tua parte", si esibirà durante la trasmissione.

La serata includerà anche interventi di Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini, editorialisti di "La Repubblica"; Nello Scavo, inviato di "Avvenire"; Francesco Costa, nuovo direttore responsabile de "Il Post" da aprile; Michele Serra; Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele; e Duilio Fiorenzo Manara, direttore della didattica professionale del Corso di Laurea in Infermieristica presso la stessa università.

A seguire, "Che Tempo Che Fa – Il Tavolo" vedrà la partecipazione di Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Max Giusti. Ospiti del segmento saranno Giorgio Gherarducci e Mago Forest, protagonisti della quinta stagione di "Gialappa’s Show" in onda dal 31 marzo; Antonio Cornacchione, in tour teatrale con lo spettacolo "Basta poco"; Giucas Casella; e nuovamente Francesco Gabbani.

"Che Tempo Che Fa" si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cultura, cinema e musica, offrendo interviste esclusive e performance dal vivo.

