Aka7even dopo l'incidente stradale, annullato l'evento con i fan a Chieti

Aka7even è rimasto coinvolto in un incidente stradale il 26 marzo, saltando un evento con i fan a Chieti per lo shock subito. Il cantante ha poi rassicurato sulle sue condizioni spiegando che si è trattato di un tamponamento.

Momenti di apprensione per , coinvolto in un incidente stradale avvenuto giovedì 26 marzo. Il cantante, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2026, avrebbe dovuto incontrare i fan in un centro commerciale di Chieti insieme a , ma ha dovuto rinunciare all’appuntamento.

A comunicare l’assenza è stato lo stesso artista tramite i social, mentre durante l’evento è intervenuto LDA per spiegare l’accaduto. Il cantante ha tranquillizzato il pubblico presente, chiarendo che si è trattato di un incidente senza conseguenze gravi per Aka7even, ma con una persona su un motorino rimasta ferita.

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LDA ha raccontato che l’amico era molto scosso dopo quanto successo. Lo shock per l’impatto lo ha portato a rinunciare alla partecipazione, nonostante l’impegno preso con i fan. Lui ha comunque deciso di non annullare l’incontro, proseguendo l’evento come previsto.

Nel corso della giornata è arrivato anche il messaggio diretto di Aka7even, che ha voluto fare chiarezza sulle sue condizioni. Il cantante ha spiegato che si è trattato di un semplice tamponamento e che tutti i coinvolti stanno bene, parlando di grande spavento ma nessuna conseguenza seria.

Lo stesso artista ha aggiunto di essere già tornato alle sue attività lavorative, ringraziando i fan per i numerosi messaggi ricevuti dopo la notizia dell’incidente.