Massimo Boldi, evento annullato nel piacentino dopo la polemica: previsti rimborsi ai biglietti

Nuova polemica attorno a Massimo Boldi: dopo le critiche per una frase considerata sessista, un comune del piacentino annulla un incontro pubblico con l’attore e annuncia il rimborso dei biglietti già venduti.

Il momento resta delicato per Massimo Boldi, travolto nei giorni scorsi dalle reazioni seguite a una battuta a sfondo sessista rilasciata in un’intervista. Le polemiche avevano già avuto conseguenze simboliche, con la sua esclusione dal ruolo di tedoforo per la fiamma olimpica.

A queste decisioni si è aggiunta ora la scelta del Comune di Lugagnano, piccolo centro appenninico della Valdarda, nel piacentino. L’amministrazione ha comunicato l’annullamento di un evento in programma per il 5 febbraio, che avrebbe avuto l’attore come ospite principale.

La serata, prevista al Teatro Barani, avrebbe dovuto ripercorrere il dietro le quinte di mezzo secolo di carriera di Boldi, attraverso un’intervista pubblica. L’appuntamento era inserito in un contesto più ampio, legato anche alla presentazione dei lavori per la futura Casa della Cultura del paese.

Per evitare che l’iniziativa potesse alimentare ulteriori tensioni, il sindaco Antonio Vincini ha optato per la cancellazione dell’incontro, assicurando contestualmente il rimborso integrale a tutti coloro che avevano già acquistato il biglietto.