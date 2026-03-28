Tiger Woods arrestato in Florida dopo incidente stradale con il suv ribaltato

Tiger Woods è stato arrestato in Florida dopo un incidente stradale causato da una manovra azzardata, con il suo suv ribaltato dopo l’impatto contro un rimorchio mentre tentava un sorpasso.

Tiger Woods è finito in arresto dopo un incidente avvenuto venerdì pomeriggio a Jupiter Island, in Florida. L’ex numero uno del golf mondiale era alla guida del suo suv quando ha urtato un veicolo con rimorchio, finendo per ribaltarsi. Nonostante la dinamica violenta, il campione non ha riportato ferite.

Secondo la ricostruzione fornita dalle autorità della contea di Martin, Woods stava procedendo a velocità sostenuta e ha tentato di superare un pick-up che stava rallentando per imboccare un vialetto. Durante la manovra, il suv ha colpito il rimorchio e si è capovolto, restando adagiato su un lato.

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Dopo l’incidente, gli agenti hanno riscontrato segni di alterazione nel comportamento del golfista. Woods si è sottoposto al test dell’etilometro, risultato negativo, ma ha rifiutato di fornire un campione di urine. Per questo motivo è stato arrestato con l’accusa di guida sotto l’effetto di sostanze, oltre al danneggiamento di proprietà e al rifiuto di sottoporsi a un accertamento previsto dalla legge.

L’episodio arriva in una fase delicata per l’atleta, impegnato nel recupero dopo l’intervento chirurgico subito nell’ottobre 2025 per la rottura del tendine d’Achille. In settimana era tornato sul campo in occasione delle TGL Finals con il suo team Jupiter Links, dopo mesi di stop.

Woods non partecipa a un torneo del PGA Tour dal luglio 2024 e puntava a rientrare per il Masters di Augusta, in programma ad aprile. Il nuovo incidente riporta alla mente quello del febbraio 2021 in California, quando rimase gravemente ferito alla gamba destra dopo un ribaltamento multiplo dell’auto, rischiando l’amputazione.